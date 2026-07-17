Россияне ударили по центру Харькова: один погибший, среди раненых – дети

Вечером оккупанты атаковали беспилотниками Харьков. К сожалению, есть жертва и раненые.

Около 18:45 в Харьковском районе объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских дронов.

Какие последствия атаки на Харьков 18 июля?

В 19:21 Воздушные силы сообщили о реактивном БПЛА на востоке Харьковщины, который двигался на север. Также они были на севере и двигались на юг региона.

В 19:29 в Харькове раздался взрыв.

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что произошло попадание беспилотника в Шевченковском районе города.

По состоянию на 19:46 пострадали 8 человек, из них двое детей 7 и 2 лет. К сожалению, есть один погибший человек.

Также, по словам городского головы, в результате атаки повреждены жилые дома.

К слову, в пятницу российская авиация нанесла удар управляемыми авиабомбами по городу Изюм. Случился прилет на территории частного сектора. В результате атаки разрушены и повреждены жилые дома, а также возник пожар на площади 200 квадратных метров. Среди 5 пострадавших – 3 детей.

Напомним, что российским войскам приказали усилить удары дронами по гражданским объектам и транспорту в прифронтовых и приграничных районах. По данным ГУР, оккупанты должны атаковать автозаправки, грузовики, автобусы и легковые автомобили. Для этого планируют использовать различные типы ударных дронов, в частности "Молния", "Ланцет" и другие.