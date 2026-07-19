Об этом сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно об атаке на Запорожье?

Перед атакой жителей Запорожья и области предупреждали об угрозе применения управляемых авиационных бомб. После этого в регионе раздались взрывы.

По словам Ивана Федорова, российские войска провели атаку на жилой район города. В результате удара значительные разрушения понесла частная застройка, также повреждены многоэтажные дома.

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Один из пятиэтажных домов получил серьезные повреждения. Также зафиксировано попадание рядом с девятиэтажкой. На месте атаки работают спасатели, медики и все необходимые службы. Специалисты расчищают завалы и проверяют поврежденные конструкции.

Последствия атаки на Запорожье / Фото Иван Федоров

Наибольшую тревогу вызывает поврежденная многоэтажка, где, по предварительной информации, под завалами могут находиться два человека. Речь идет о женщине и ребенке. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы, чтобы установить их местонахождение и, по возможности, спасти.

В результате российской атаки двое человек погибли. Парамедики оказывают помощь как минимум 10 пострадавшим. Их состояние и характер травм в настоящее время уточняются.

Местные власти призывают жителей оставаться в безопасных местах и не приближаться к районам, где работают экстренные службы.

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Напомним, в ночь на 19 июля российские войска совершили комбинированную атаку на несколько регионов Украины. В частности, в Киеве в результате ударов зафиксированы многочисленные пожары и разрушения, были повреждены жилые дома, административные здания, предприятия, складские комплексы и объекты гражданской инфраструктуры. По данным правоохранительных органов, в результате атаки погибла 89-летняя женщина, еще как минимум 17 человек получили ранения.

Также сообщалось о прямом попадании в производственные мощности украинского производителя баллистической защиты UKRTAC.

Кроме того, российская армия нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по гражданской и промышленной инфраструктуре Сум. Спасательные службы и местные власти продолжают ликвидацию последствий российских атак, а правоохранительные органы документируют очередные военные преступления России против гражданской инфраструктуры Украины.