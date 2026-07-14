14 июля, 16:03
Обновлено - 16:12, 14 июля
Россияне нанесли удар по Одесской области: есть жертвы
Российские войска нанесли ракетный удар по жилому району в Одесской области. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Что известно о циничном ударе по Одесской области?
Ракетный удар забрал жизнь женщины, еще один человек получил ранения. По предварительной информации, после попадания ракеты возник пожар в двухэтажном жилом доме. Также взрывная волна и обломки повредили три частных домовладения.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, ликвидировавшие возгорание. В настоящее время идет ликвидация последствий российской атаки и устанавливаются все обстоятельства обстрела.
Спасатели ликвидируют последствия российской атаки на Одесскую область / Фото ГСЧС Украины