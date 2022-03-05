Россияне наносят авиаудары из отчаяния, потому что не могут продвинуться по земле, – Генштаб

Российские оккупанты обстреливают мирные города с помощью авиации и тяжелой артиллерии. Такое позорное поведение врага явилось следствием его полного провала в наземных операциях.

Российским оккупантам несмотря на все усилия не удается продвинуться вглубь Украины и захватить города. Отбитое воображение врага не придумало ничего лучшего, как мстить за свой провал мирным городам и бомбить их с воздуха.

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Авиаудары по городам – злоба на собственную немощность на земле

Как сообщили в Генштабе ВСУ, враг продолжает наносить мирным городам авиаудары. В частности, мишенями оккупантов стали Белая Церковь и Ирпень.

В Белой Церкви в результате авиаудара россиян уничтожены 20 жилых домов. В Ирпене поврежден путь и поезд, который использовали для эвакуации мирного населения.

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