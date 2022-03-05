Російським окупантам попри всі зусилля не вдається просунутися вглиб України та захопити міста. Відбита уява ворога не придумала нічого кращого, як мститися за свій провал мирним містам та бомбардувати їх з повітря.

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Авіаудари по містах – злість на власну немічність на землі

Як повідомили у Генштабі ЗСУ, ворог продовжує завдавати мирним містам авіаударів. Зокрема, мішенями окупантів стала Біла Церква та Ірпінь.

У Білій Церкві внаслідок авіаудару росіян знищено 20 житлових будинків. В Ірпіні пошкоджена колія та потяг, який використовували для евакуації мирного населення.



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