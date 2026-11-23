Российские военные намеренно наносят повторные удары по энергетическим объектам, когда там работают ремонтные бригады. Они ждут, пока специалисты начнут восстанавливать поврежденную инфраструктуру после первой атаки, а затем снова наносят удар по тому же месту.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Бенджамину Гаву.

Как Россия вновь проводит атаку на энергетическую инфраструктуру?

По словам президента, российские военные используют момент, когда энергетики выезжают на места предыдущих ударов, чтобы восстановить электроснабжение. После начала ремонтных работ оккупанты наносят новый удар по поврежденному объекту.

Зеленский подчеркнул, что такая тактика не только затрудняет восстановление энергетической инфраструктуры, но и создает дополнительную угрозу для жизни специалистов. Ведь ремонтные бригады вынуждены работать в условиях постоянной опасности.

Повторные атаки также затягивают восстановление поврежденных объектов и могут приводить к новым перебоям с электроснабжением населения.

Напомним, российские атаки привели к значительным повреждениям энергетической инфраструктуры в Одесской и Днепропетровской областях. В "Укрэнерго" сообщили, что ремонтные бригады работали над восстановлением электроснабжения всю ночь.

В Одесской области энергетикам удалось частично стабилизировать ситуацию, а в Одессе уже восстановили электроснабжение объектов критической инфраструктуры. В то же время в Одессе и Одесском районе продолжают действовать экстренные отключения света без графиков.

В ДТЭК пояснили, что российские удары нанесли масштабные повреждения магистральным сетям, поэтому ремонт требует много времени. После восстановления электроснабжения в регионе также возможны временные перепады напряжения. В Днепропетровской области ситуация остается еще более сложной: там действуют жесткие графики почасовых отключений, а энергетики продолжают восстановительные работы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается отрезать Одесскую и Днепропетровскую области от источников энергоснабжения.