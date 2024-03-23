Однако такая примитивная попытка дезинформации со стороны захватчиков не будет иметь успехов. Это 24 Каналу отметил военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.
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Попытка дезинформации
Давид Шарп отметил, что нарисовать самолет на взлетно-посадочной полосе – крайне просто. Однако такая попытка ввести в заблуждение украинскую разведку точно не будет иметь успеха. Спутниковая разведка позволит быстро понять, что говорится о попытке дезинформации.
Возможно, они еще считают, что если у средства поражения, ракеты или беспилотника, есть головка самонаведения, которая реагирует на образ, который загнан в память, то она будет обманута. Но я почти уверен, что украинские средства поражения, которые атакуют аэродромы, еще не такого уровня, что у них были бы головки с загнанным образом при цели, которую нужно ударить,
– пояснил он.
Также головку самонаведения вряд ли можно обмануть рисунком. В общем современные средства поражения могут распознавать, что настоящее, а что нарисованное.
Нарисованные истребители: что известно
- OSINT-аналитик опубликовал снимки с аэродрома "Энгельс-2", сделанные утром 20 марта. Видно, что тогда на аэродроме стояли бомбардировщики: пять Ту-95МС и три Ту-160.
- Отмечается, что снимок не фиксирует на снимке следов "хлопка", который был там в результате работы ГУР ночью на 20 марта. Однако россияне настоящие три Ту-160 и два Ту-95МС обложили покрышками. Вероятно, для "защиты" или из-за неисправности. А также они нарисовали четыре силуэта Ту-95МС и один – Ту-160, которые "разбросали" на разных местах стоянки реальных самолетов.
- Однако оккупантов выдал снег – он начал таять и фейковые Ту начали появляться. Оказалось, что у россиян 9 настоящих самолетов и 5 фальшивых.
- Заметим, что аэродром "Энгельс" в ночь на 20 марта атаковали наши дроны "Лютый". По данным источников, это плановая работа украинской разведки. Были поражения.