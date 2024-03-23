Однак така примітивна спроба дезінформації з боку загарбників не матиме успіхів. Це 24 Каналу зауважив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

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Спроба дезінформації

Давид Шарп зазначив, що намалювати літак на злітно-посадковій смузі – вкрай просто. Однак така спроба ввести в оману українську розвідку точно не матиме успіху. Супутникова розвідка дозволить швидко зрозуміти, що мовиться про спробу дезінформації.

Можливо, вони ще вважають, що якщо у засобу ураження, ракети чи безпілотника, є головка самонаведення, яка реагує на образ, який загнаний у пам’ять, то вона буде обманута. Але я майже впевнений, що українські засоби ураження, які атакують аеродроми, ще не такого рівня, що у них були б головки із загнаним образом при цілі, яку потрібно вдарити,

– пояснив він.

Також головку самонаведення навряд чи можна обманути малюнком. Загалом сучасні засоби ураження можуть розпізнавати, що справжнє, а що намальоване.

Намальовані винищувачі: що відомо