Окупанти, ймовірно, дуже старались, адже навіть намалювали "покришки" в проєкції згори. Проте сніг замів художню творчість росіян і тільки, коли з приходом весни, – Ту почали виднітись.

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Що відомо про псевдолітаки Ту на аеродромі "Енгельс"

SINT-аналітик опублікував знімки з аеродрому "Енгельс-2", зроблені вранці о 8:14 20 березня 2024 року. Видно, що тоді на аеродромі стояли бомбардувальники: п'ять Ту-95МС та три Ту-160. Проте знімок має невелику роздільну здатність, тож там не видно, чи була довкола якась активність.

Проте аналітик зазначив, що він не фіксує на знімку слідів "бавовни", яка була там внаслідок роботи ГУР вночі проти 20 березня.

Проте цікаво, що росіяни:

справжні три Ту-160 та два Ту-95МС обклали покришками. Ймовірно, для "захисту" або через несправність;

намалювали чотири силуети Ту-95МС та один – Ту-160, які "розкидали" на різних місцях стоянки реальних літаків.

Проте росіян видав сніг – він почав танути й фейкові Ту почали з'являтись. Виявилось, що в росіян 9 справжніх літаків і 5 фальшивих. Зокрема:

обведений світло-синім квадратом суцільною лінією Іл-76 – справжній;

фіолетові квадрати суцільною лінією – це три справжніх Ту-95;

блакитні квадрати з суцільною лінією – це 5 справжніх Ту-160;

фіолетовий квадрат з пунктирною лінією – це намальований Ту-95 ;

; блакитними квадратами та пунктирною лінією – намальовані чотири Ту-160.

У росіян після снігу з'явились намальовані Ту-160 та Ту-95 на аеродромі "Енгельс"

Зверніть увагу! Джерела 24 Каналу повідомили, що аеродром "Енгельс" у ніч проти 20 березня атакували наші дрони "Лютий". За даними джерел, це планова робота української розвідки. Відомо, що ураження є, проте наслідки уточнюють. "Енгельс" за майже 900 кілометрів від Харкова.

Росіяни намалювали літаки на 9 аеродромах