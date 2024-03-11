Повідомлення про малювання росіянами літаків почали з'являтись орієнтовно весною та взимку 2023 року. Окупанти малювали різні типи літаків – Су-27 та Су-35, МіГ-31 та навіть на аеродромі "Енгельс" – стратегічні бомбардувальники Ту-95МС.

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Що відомо про так звані "літаки" росіян

У 2023 році припускали, що Росія малює літаки, щоб заплутати системи наведення далекобійних дронів-камікадзе України або збити з пантелику планувальників таких атак.

Інформаційна хвиля щодо цих дій дещо впала, проте днями про це заговорив аналітик Brady Africk. Зокрема, він розповів, що фальшиві літаки росіяни намалювали на 9 аеродромах, включно з летовищами в Криму.

Наскільки це значна цифра, можемо проілюструвати хоча б таким прикладом – щоб встановити факт, що мінімум шість Су-34 не повернулись назад, і це добре, було достатньо супутникових знімків лише по чотирьох летовищах,

– пояснили аналітики.

Водночас вони зазначили, що відразу не зрозуміло, навіщо окупанти малюють літаки на аеродромах. Адже на фотографіях з супутників чітко видно силуети саме фальшивих літаків – вони не мають тіні, намальовані з поганою деталізацією. Тобто цілком зрозуміло, що це не справжній літак.



Аеродроми з намальованими літаками та порівняння їх зі справжніми / Інфографіка Brady Africk



Яка різниця між справжніми та фальшивими літаками / Інфографіка Brady Africk

Саме тому аналітики намагались зрозуміти мету окупантів. Адже цілком зрозуміло, що:

намальовані літаки виглядають фальшивими й на них ніхто не наводитиме далекобійні дрони-камікадзе;

супутники радіолокаційної розвідки не фіксують фальшиві намальовані цілі.

Окрім того, окупанти в дописах не приділяють увагу фальшивим літакам.

Навіщо окупанти малюють літаки на аеродромах

Аналітики зауважили, що більшість російської авіації падає за лінією фронту, а супутникові фото аеродромів – це один зі способів порахувати чи підтвердити втрати ворога.

Окрім того, щоб з'ясувати природу та характер дій росіян щодо малювання літаків, знадобились довгі спостереження за декількома авіабазами окупантів.

Відповідно можемо припустити, що росіяни намагались малювати фейкові "літаки" в спробах ускладнити ймовірний підрахунок їх втрат за супутниковими знімками. Тим більш, що подібна практика фіксувалась саме на авіабазах, розміщених у відносній близькості до лінії фронту,

– дійшли висновку аналітики.