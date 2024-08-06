Потом их расстреляли: пленный российский зэк признался, что они неоднократно насиловали женщин

Российские военные совершают зверства на оккупированных территориях. В частности, один из них, бывший заключенный, признался, что вместе с подразделением насиловал женщину и ее дочь в Донецкой области.

Российский оккупант Рустам Гареев, который попал в плен под Очеретино, рассказал о том, как они обращались с гражданскими в Авдеевке. Он и его подразделение насиловали женщин и детей.

Смотрите также Россияне взяли в рабство украинца, который основал телеграмм-канал об оккупированном Мелитополе, – RSF

Затем их расстреливали

Российский военный рассказал, что в одном из подвалов Авдеевки они нашли 38-летнюю женщину и двух детей 11 и 13 лет. Их командир приказал заклеить им рты.

Мы скотчем заклеили рты всем трем и потом, начиная со взрослой, начали насильственные действия, которые продолжались примерно 2 часа. Затем мы поставили их к стенке и расстреляли,

– сказал оккупант.

Кроме этого, он рассказал еще несколько историй об их поведении. Они еще раз находили женщин в подвале, насиловали их, в частности, и 10-летнюю девочку, и расстреливали.