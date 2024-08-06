Російський окупант Рустам Гареєв, який потрапив у полон під Очеретиним, розповів про те, як вони поводились із цивільними в Авдіївці. Він та його підрозділ ґвалтували жінок та дітей.

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Потім їх розстрілювали

Російський військовий розповів, що у одному із підвалів Авдіївки вони знайшли 38-річну жінку та двох дітей 11 та 13 років. Їхній командир наказав заклеїти їм роти.

Ми скотчем заклеїли роти всім трьом і потім, починаючи з дорослої, почали насильницькі дії, які тривали приблизно 2 години. Потім ми поставили їх до стінки та розстріляли,

– сказав окупант.

Крім цього, він розповів ще кілька історій про їхню поведінку. Вони ще раз знаходили жінок у підвалі, ґвалтували їх, зокрема, й 10-річну дівчинку, та розстрілювали.