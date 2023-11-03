Россия терпит большие потери в районе Авдеевки, но продолжит атаки, – разведка Эстонии

Российские военные продолжают взимать колоссальные резервы в район Авдеевки. Как отмечают в разведке Эстонии, враг хоть и несет колоссальные потери, продолжит свои атаки.

В ведомстве отмечают, что усилия России на восточном фронте, направленные на захват Авдеевки и продвижение в направлении Купянска, в большинстве своем имеют пропагандистскую цель. Об этом заявил полковник Антс Кивисельг, начальник Главного управления разведки Минобороны.

Читайте также Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов

Агрессивное наступление продолжается

Россия продолжает свое агрессивное наступление в Украине. Основными местами проведения наступательных операций являются Авдеевское направление в Донецкой области и Купянское направление в Харьковской области,

– отметил Антс Кивисельг.

Он добавил, что российское войско смогло достичь определенных тактических успехов в Авдеевке. Именно она являлась основной линией наступления врага на протяжении последней недели. Но эти успехи дались оккупантам ценой безумных потерь.

По его словам, агрессивной войне в этом районе посодействовала погода. Она была относительно сухой, что позволило оккупантам использовать тяжелую технику на открытой местности.

Он добавил, что оборона нашей страны остается организованной и многослойной. Кивисельг отметил, что ВСУ использовали дальнобойную артиллерию, ударные беспилотники и минные поля "позволило удержать потери российской тяжелой техники на столь же высоком уровне, как и в предыдущие недели".

Однако, несмотря на потери, Россия, вероятно, возобновит наступательные действия с нынешней интенсивностью в течение ближайших недель, преследуя цель, вероятно, достичь полного контроля над Авдеевкой до конца этого года,

– отметил полковник.

По его словам, цели России за последнее время не изменились. Враг, как и во время захвата Бахмута, пытается взять под контроль Авдеевки, чтобы преподнести это как "значительный военный успех".

Кроме того, он не исключает, что эта "победа" могут использоваться в пропагандистских целях. Россияне могут попытаться приуменьшить усилия ВСУ и значительно преувеличивать успехи страны-агрессора.

В то же время он отметил, что с точки зрения уровня операции Авдеевка не столь важный населённый пункт. Но он важен именно с пропагандистской точки зрения.