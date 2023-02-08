Российское командование загнало себя в ловушку, – журналист о новом наступлении врага на Донбассе

Оккупанты пытаются наступать по линии фронта в Донецкой и Луганской областях. Однако у них нет сил для прорыва.

Об этом для 24 Канала рассказал журналист "Донбасс Реалии" Александр Демченко. Он подчеркнул, что не военный эксперт, а всю информацию проект "Донбасс.Реалии" узнает от военных или из открытых источников, анализируя сообщения.

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"Мы ежедневно определяем геолокацию видео, которые публикуют россияне. Устанавливаем, где россияне сделали фото или видео, чтобы иметь независимое представление хода боевых действий. Действительно, интересная ситуация, что все долгое время говорили о подготовке очередного наступления, которое несет угрозу или то Киеву, или другим областным центрам", – сказал Демченко.

Ожидали большего удара

Журналист отметил, что можно предположить в обозримой перспективе нескольких недель – события на севере Донецкой области, северо-западе Луганской области, вероятно, является российским наступлением, о котором говорили. По словам Демченко, возникает вопрос, почему наступление не такое масштабное, как ожидали.

"Причина проста. Россияне терпят потери и имеют неготовый личный состав, уменьшение количества техники. Кроме того, очевидно, что россияне боятся украинского наступления. Например, на том же южном направлении. Им приходится держать большое количество войск, держать боеспособные подразделения, которых не так много осталось", – объяснил журналист.

Не могут сильно ударить

Демченко рассказал, что еще один фактор, которым можно охарактеризовать происходящее на фронте, это огромные потери боеспособных подразделений вагнеровцев. Что касается российских войск, то они довольно "неплохо" показали себя в последние месяцы, когда постоянно отступали.

Российское командование загнало себя в ловушку, когда им необходимо вести наступление, чтобы не давать Украине создавать и удерживать резервы и новые подразделения для последующего наступления на Юге. Однако у оккупантов нет сил, чтобы развернуть свое наступление со всей силой, – считает журналист.

Россияне сконцентрированы на Бахмуте

Демченко отметил, что в Донбассе есть и другие направления. К примеру, сложная ситуация в Угледаре, где россияне пытаются наступать. По словам Демченко, Угледар стал защитным рубежом, стоящим на открытой местности.

"Там достаточно боеспособные подразделения морской пехоты не могут захватить город на протяжении длительного времени. Они понесут потери. Почти ежедневно получаем оттуда информацию об уничтоженном личном составе, бронетехнике", – рассказал журналист.

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По его словам, можно сделать выводы, что российские войска сейчас не могут вести одновременно наступление по нескольким направлениям. Следовательно, сконцентрировались на одном – это Бахмут и, вероятно, к северу от него.

"Они там вдоль трассы Сватово – Лисичанск пытаются вести наступление. Однако и там их сил недостаточно для больших прорывов. Видим, что даже если будет прорыв на этом участке фронта, то российские войска опираются в следующую линию обороны", – добавил Демченко.