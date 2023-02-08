Об этом у 24 Каналу рассказал военный эксперт Игаль Левин. Для повторения наступления 24 февраля 2022 года россиянам не хватит оружия и обеспечения, убежден он.

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По словам Левина, нынешнее наступление на Бахмутском и Угледарском направлениях и попытки наступать на Запорожье – это и есть то российское наступление, о котором говорили СМИ.

Генштаб должен рассматривать все варианты

Эксперт подчеркнул, что военная логика, по которой работает Генштаб, предполагает рассмотрение любых вариантов, "даже самых фантастических". Следует рассматривать возможность наступления в разных направлениях, на Одессу, Киев, наступление со стороны Беларуси и т.д., при этом оценивать их вероятность.

Мне кажется, что наступление, которое происходит сейчас, это наступление, о котором ранее говорили. На большее у россиян нет сил, не в смысле людей, у них нет ни техники, ни средств связи, ни общего обеспечения, ни логистики.

– добавил Левин.

Он подчеркнул, что мобилизации в России недостаточно, ведь мобилизованных нужно организовать и снабдить всеми необходимыми средствами. Однако "у россиян с этим не просто плохо, а ужасно".

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