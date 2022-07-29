россияне наступают на Соледарь, Новолуганское, попытка взять Авдеевку, Красногоровку провалилась

Враг пытается наступать на Донбассе, в частности, россияне проводят активные действия в направлении Соледара и Новолуганского. Несколько штурмов в Восточной операционной зоне наши воины успешно отбили.

Об актуальной ситуации на фронте по состоянию на утро 29 июля рассказали в Генштабе. В 156 день противостояния самая тяжелая ситуация – на востоке и юге.

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ВСУ отбили штурмы в направлении вершины и Семигорья

россияне накрывали огнем районы Курулек, Дубравного, Норцовки, Мазановки, Лозовой, Шнурков, Гусаровки, Грушувахи, Вернополья и Мосьпаново. Все это происходило на Славянском направлении.

На Краматорско – то здесь враги активных боевых действий не вели. Оккупанты били из ствольной, реактивной артиллерии и танков возле Северска, Ивано-Дарьевки, Спорного, Кривой Луки, Серебрянки, Григоровки, Звановки и Верхнекаменского. Не брезговали захватчики и авиаурарами.

Из авиации россияне ударили возле Соледара и веселой долины

Многочисленные обстрелы были и на Бахмутском направлении. Возле Соледара и Веселой Долины враги ударили из авиации.

Наступательные действия в направлении вершины и Семигорья ВСУ удачно отбили. Однако россияне пытаются наступать в районах Новолуганского и Соледара. Здесь продолжаются бои.

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россияне с потерями отступили у Водяного и Песков

На Авдеевском, Новопавловском и запорожском направлениях захватчики нанесли авиаудар возле Новоандреевки. Бегством и потерями для русских завершилась разведка боем в направлении Водяного и Песков.

На Харьковском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Харькова, Дементьевки, Слатино, Золочева, Прудянки, Русской Лозовой и ряда других населенных пунктов. Вражеские Ми-8 нанесли удары неподалеку от Старого Салтова.

Что происходит на юге

На Южнобугском направлении россияне обстреливают населенные пункты и украинские позиции из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Также оккупанты били и из авиации. В акватории Черного моря сейчас – три носителя крылатых ракет "Калибр".

Ситуация в северных областях Украины: кратко

Ситуация на Волынском, Полесском и Северском направлениях – без существенных изменений.

Враг ударил из ствольной и реактивной артиллерии в районах Песков Черниговской области, а также возле Журавки Сумской области.

Враги осуществляют мероприятия по инженерному оборудованию позиций.

Узнайте в видео, как HIMARS заставили россиян изменить тактику:

В Генштабе подчеркнули, что наша авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают атаковать опорные пункты и скопления врагов и их техники.