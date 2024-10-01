Россия пытается окружить Угледар: насколько критична ситуация

Оккупационные войска уже очень долго имеют задачу достичь хоть какого-то результата на востоке Украины. Россияне активно наступают на Угледар, пытаясь взять этот город в окружение.

Враг продвигается в восточной части Угледара и стремится закрепиться там в многоэтажках. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал 24 Каналу, что украинские подразделения делают все, чтобы сковывать значительные военные группировки россиян.

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Задача Сил обороны

Александр Мусиенко отметил, что вблизи Угледара продолжаются активные боевые действия. Главной задачей Вооруженных Сил Украины является не дать врагу активно двинуться в сторону Курахово на Покровское направление.

"Россияне имеют план выйти туда после того, как, по их мнению, им удастся захватить Угледар", – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований.

Какая ситуация вблизи Угледара: смотрите на карте

Мусиенко добавил, что окружения города не будет, ведь военное командование ВСУ будет делать все, чтобы этого не произошло. По его словам, если будет расти риск окружения, то Силы обороны, вероятно, получают приказ осуществить слаженный отход, чтобы не допустить прорыва линии фронта.