Россияне наступают в районе "Азовстали" и порта Мариуполя

Российские захватчики продолжают обстреливать Мариуполь. Они ведут наступление в районе завода "Азовсталь" и морского порта.

На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю.

Важно В результате осады Мариуполя в городе могли погибнуть более 10 тысяч жителей, – мэр

Успехи ВСУ на Донбассе

На территории Донецкой и Луганской областей наши защитники за сутки отбили 6 атак врага,

уничтожили 2 единицы автомобильной техники и 3 артиллерийские системы противника,

также группировка Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки сбила вражеский самолет Су-25.

Заметим, Зеленский отмечал, что пока рано говорить, что враги применили именно химическое оружие в Мариуполе, ведь нужно провести расследование. Однако в блокадном городе это сделать невозможно. Поэтому глава государства убежден, что мир должен отреагировать на это.

Смотрите больше – Зеленский о химической атаке в Мариуполе: