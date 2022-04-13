Россияне наступают в районе "Азовстали" и порта Мариуполя
13 апреля 2022 , 06:59Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики продолжают обстреливать Мариуполь. Они ведут наступление в районе завода "Азовсталь" и морского порта.
На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю.
Важно В результате осады Мариуполя в городе могли погибнуть более 10 тысяч жителей, – мэр
Успехи ВСУ на Донбассе
- На территории Донецкой и Луганской областей наши защитники за сутки отбили 6 атак врага,
- уничтожили 2 единицы автомобильной техники и 3 артиллерийские системы противника,
- также группировка Воздушных сил ВСУ за предыдущие сутки сбила вражеский самолет Су-25.
Заметим, Зеленский отмечал, что пока рано говорить, что враги применили именно химическое оружие в Мариуполе, ведь нужно провести расследование. Однако в блокадном городе это сделать невозможно. Поэтому глава государства убежден, что мир должен отреагировать на это.