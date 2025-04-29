Россияне приближаются к Днепропетровщине: обновленная карта DeepState
- Российские войска продвинулись на Покровском и Новопавловском направлениях, приближаясь к Днепропетровщине.
- Оккупанты прошли вперед в Успеновке, возле Котляровки и Раздольного.
Оккупанты продолжают активные наступательные действия на большинстве направлений фронта. В частности, врагу удается продвигаться в Донецкой области.
Россияне стремятся как можно скорее выйти к границам Днепропетровской области. Им осталось преодолеть максимум 5 километров, передает 24 Канал.
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Где Россия имела успех
По данным DeepState, противник недавно продвинулся на запад на Покровском и Новопавловском направлениях. Захватчики прошли вперед в Успеновке, возле Котляровки и Раздольного – все три населенных пункта, расположены в Донецкой области недалеко от границы с соседней Днепропетровской областью.
Где расположена Успеновка: смотрите на карте
Где расположена Котляровка: смотрите на карте
Где расположено Раздольное: смотрите на карте
К слову, Россия пытается создать буферную зону на Сумщине, проводя штурмовые действия в нескольких населенных пунктах.