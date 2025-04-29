Росіяни прагнуть якомога швидше вийти до кордонів Дніпропетровської області. Їм залишилося подолати щонайбільше 5 кілометрів, передає 24 Канал.

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Де Росія мала успіх

За даними DeepState, противник нещодавно просунувся на захід на Покровському та Новопавлівському напрямках. Загарбники пройшли вперед в Успенівці, біля Котлярівки та Роздольного – усі три населені пункти, розташовані на Донеччині неподалік від кордону із сусідньою Дніпропетровською областю.

Де розташовна Успенівка: дивіться на карті

Де розташована Котлярівка: дивіться на карті

Де розташоване Роздольне: дивіться на карті

До слова, Росія намагається створити буферну зону на Сумщині, проводячи штурмові дії в декількох населених пунктах.