россияне наступают в направлении Горловка – Зайцево: частично преуспевают

Одним из самых трудных участков фронта остается Бахмутское направление. Здесь враг скачет из танков, артиллерии и авиации. Возле Горловки – Зайцева россияне имеют частичный успех.

О том, что происходит на фронте в 170 день войны, рассказали в Генштабе ВСУ. россияне били из авиации возле ряда населенных пунктов, среди них – Спорное, Соледар, Бахмутское и Яковлевка.

Тем временем Харьков снова атаковали ракетами: Терехов сообщил о 5 "прилетов"

Враг наступал возле Бахмута и Кодемы, однако был вынужден отойти

По всей линии соприкосновения продолжались вражеские обстрелы из танков и артиллерии. россияне вели наступательные бои возле Ивано-Дарьевки, выемки, Бахмута, веселой долины и Кодемы. Успеха оккупантам это не принесло и они отошли.

Силы противника перегруппировались и возобновили наступление на Кодему. Сейчас там продолжаются бои.

На Славянском направлении россияне пытаются пополнить потери

На Славянском направлении русские палили возле Вірнопілля, Богородичного, Шнурков, Курульки, Краснополье, Долины и Залимана. Враг использовал также авиацию.

Что касается Краматорского направления, то здесь под огонь из ствольной и реактивной артиллерии попали районы Северска, Григоровки, Серебрянки и Верхнекаменского.

Оккупанты наступали возле Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, однако их заставили отступить.

Читайте также "бойтесь, оккупанты, мы уже идем": Олег Сенцов показал новое фото с передовой

Что происходит в Бахмуте: последние новости

10 августа россияне били по прифронтовому Бахмуту кассетными снарядами. Погибли 7 гражданских, еще 6 – получили ранения.

Враг ударил по многоэтажках, частных домах, магазинах. Обстреливали город из "Ураганов".

8 августа оккупанты накрывали Бахмут десятками снарядов. В населенном пункте загорелась многоэтажка.

Заместитель мэра Александр Марченко подчеркнул: ежедневно ситуация в Бахмуте значительно ухудшается.

Смотрите в видео – россияне накануне ударили по Никополю: