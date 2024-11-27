Ситуация в Днепропетровской области

Я не знаю, с чего вдруг сделали выводы "студенты" одного хорошо вам известного "института", что российские оккупанты готовятся наступать на Днепропетровскую область. Видимо, они открыли карту боевых действий и увидели, что на Времовском направлении, в районе Новодаровки, россияне находятся в менее чем 7 километрах от стыка Запорожской, Донецкой и Днепропетровской областей. И что это говорит? Об этом заявил Александр Коваленко, информирует 24 Канал.

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Об этом говорит то, что продолжая попытки расширить зону контроля на запад от Великой Новоселки, по правому флангу, россияне, если это им, конечно же, удастся, вполне могут выйти на юго-восточные окраины Днепропетровской области. Ну, надо же, какой глубокомысленный аналитический вывод!

Но тут следует отметить, что на левом фланге – восточной стороне от Великой Новоселки – ситуация с продвижением оккупантов имела крайне негативный характер. Враг стоит на окраинах самого города, а Силы обороны Украины прилагают максимальные усилия, чтобы не допустить его захода и закрепления.

Однако на правом фланге у оккупантов уже давно стагнация. Здесь СОУ сковали противника, и уже как две недели у россиян там нет существенного развития событий.

Наступления на Днепр не будет, и есть но

Если рассматривать развитие событий в районе Большой Новоселки, то предпосылки частичного захода в Днепропетровскую область вполне вероятны, но исключительно как сопутствующие к наступлению на Времовском направлении. Целенаправленное наступление на Днепр в этом случае и на этом этапе – исключено. Этому есть несколько причин.

Важно В этом есть зверская логика: почему россияне систематизировали расстрелы пленных

Сейчас враг для того, чтобы продолжать наступление на Курахово, Покровск, Великую Новоселку и другие населенные пункты применяет стратегические резервы. Подчеркну, для решения тактического уровня задач применяются стратегические резервы! Поход на Днепр – это уровень выше оперативно-тактической категории задач.

В таких условиях говорить о целенаправленном наступлении на Днепр и захвате Днепропетровской области не приходится. Частичный заход, охват, в случае расширения зоны контроля с правого фланга Великой Новоселки – да, вполне возможно, но не операция с походом на Днепр, подчеркиваю.

С другой стороны, это вовсе не говорит о том, что надо расслабляться и "забить" на строительство фортификационных сооружений, рубежей и линий обороны по всему фронту на Днепропетровщине. Так или иначе, но подготовленные позиции всегда нужны. Именно они позволяют СОУ не допустить, при всей сложности на фронте, провала обороны. Именно благодаря их наличию и возможности СОУ отходить на более выгодные, подготовленные локации, удалось в 2024 году истощить врага настолько, что под конец года в ход были пущены стратегические резервы.