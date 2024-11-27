Ситуація у Дніпропетровській області

Я не знаю, з чого раптом зробили висновки "студенти" одного добре вам відомого "інституту", що російські окупанти готуються наступати на Дніпропетровську область. Мабуть, вони відкрили карту бойових дій і побачили, що на Времівському напрямку, в районі Новодарівки, росіяни перебувають за менш ніж 7 кілометрів від стику Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей. І що це говорить? Про це заявив Олександр Коваленко, інформує 24 Канал.

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Про це говорить те, що продовжуючи спроби розширити зону контролю на захід від Великої Новосілки, по правому флангу, росіяни, якщо це їм, звичайно ж, вдасться, цілком можуть вийти на південно-східні околиці Дніпропетровської області. Ну, треба ж, який глибокодумний аналітичний висновок!

Але тут слід зазначити, що на лівому фланзі – східній стороні від Великої Новосілки – ситуація з просуванням окупантів мала вкрай негативний характер. Ворог стоїть на околицях самого міста, а Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб не допустити його заходу та закріплення.

Однак на правому фланзі в окупантів вже давно стагнація. Тут СОУ скували супротивника, і вже як два тижні у росіян там немає суттєвого розвитку подій.

Наступу на Дніпро не буде, та є але

Якщо розглядати розвиток подій у районі Великої Новосілки, то передумови часткового заходу у Дніпропетровську область є цілком ймовірними, але виключно як супутні до наступу на Времівському напрямку. Цілеспрямований наступ на Дніпро у цьому випадку та на цьому етапі – виключений. Цьому є кілька причин.

Важливо У цьому є звіряча логіка: чому росіяни систематизували розстріли полонених

Зараз ворог для того, щоб продовжувати наступ на Курахове, Покровськ, Велику Новосілку та інші населені пункти застосовує стратегічні резерви. Підкреслю, для вирішення тактичного рівня завдань застосовуються стратегічні резерви! Похід на Дніпро – це рівень вищий за оперативно-тактичну категорію завдань.

У таких умовах говорити про цілеспрямований наступ на Дніпро та захоплення Дніпропетровської області не доводиться. Частковий захід, охоплення, у разі розширення зони контролю з правого флангу Великої Новосілки – так, цілком можливе, але не операція з походом на Дніпро, наголошую.

З іншого боку, це зовсім не говорить про те, що треба розслаблятися та "забити" на будівництво фортифікаційних споруд, рубежів та ліній оборони по всьому фронту на Дніпропетровщині. Так чи інакше, але підготовлені позиції завжди потрібні. Саме вони дозволяють СОУ не допустити, при всій складності на фронті, провалу оборони. Саме завдяки їх наявності та можливості СОУ відходити на вигідніші, підготовлені локації, вдалося у 2024 році виснажити ворога настільки, що під кінець року у хід були пущені стратегічні резерви.