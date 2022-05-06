Россияне не дают покоя мариупольцам за границей: разбили все авто с украинскими номерами

Советник главы Мариупольского городского совета Петр Андрющенко сообщил, что россияне не дают покоя украинцам, даже за границей.

По его словам, женщин и детей, которых эвакуировали из Мариуполя, смогли разместить на крупном лайнере в порту города Роттердам в Нидерландах.

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Петр Андрющенко рассказал, что ночью россияне разбили все припаркованные автомобили, которые были с украинскими номерами, рядом с лайнером. На месте происшествия много полиции и Красного креста.

Мариупольцы говорят, что эта агрессия из-за того, что Нидерланды отказались обслуживать российские суда,

– рассказал Петр Андрющенко.

"Пожалуй, это лучший ответ в споре, виноват ли в войне только Путин, или все граждане России. Пока не будут отменены визы для россиян – в Европе никому не будет покоя". – добавил Андрющенко.

Что еще известно о поступках россиян за границей

В Латвии россиянка набросилась на украинку с ребенком. Женщина кричала, что якобы Украина "сама себя бомбит" и бросалась в украинцев деньгами. После того как россиянка буквально устроила истерику на улице, украинка начала фиксировать инцидент на свой телефон. Тогда она закричала, чтобы она не снимала. Украинка, опубликовавшая видео, отметила, что "в странах на подобии Латвии таких теть неадекватных много".

В Швеции 70-летняя россиянка набросилась на украинку. Перед этим женщина разорвала украинский флаг, а на замечания начала ругаться и оскорблять девушку. Также обзывала украинцев "тухлыми, грязными фашистами" и не могла адекватно отвечать на вопросы, а саму девушку "глупой", "обезьяной", "страшной", "больной". Компания, в которой работает россиянка, быстро отреагировала на этот инцидент и уволила ее.

Россиянин Артем Северюхин во время церемонии награждения по картингу среди юниоров не придумал ничего лучше, чем на подиуме показать нацистское приветствие. К слову, выступал он не под российским флагом, потому что страна под санкциями. После инцидента в команде заявили, что расторгают с ним контракт.

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