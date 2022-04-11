Россияне не хотят ничего делать для того, чтобы освободить своих родных из плена

Разговоры пленных россиян с родными шокировали украинцев. Родители и близкие не готовы делать ничего, чтобы вернуть их домой.

Как рассказала Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, Украина делает все возможное и невозможное, чтобы найти своих попавших в плен граждан и вернуть их домой. А вот россияне такой активностью не отличаются.

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Они не будут бороться за своих

Украинские матери были готовы отдать матерям российских военных сыновей, если бы те приехали в Киев. Но они рассказывают, что не могут приехать.

Также украинская сторона предлагала матерям россиян выходить на митинги и давить на Путина, но надеяться на это бесполезно.

"Но они не такие, как мы, понимаете? Они не будут бороться за свое и своих, как мы боролись на Майдане, как боремся сейчас. Когда мы знаем о каждом пропавшем человеке, знаем его особые приметы, знаем в том, кого ищем. Ищем их даже на территории России", – сообщила Денисова.

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