Россияне не могут эффективно управлять оккупированными территориями из-за "хлопка" от СБУ, – эксперт

Ликвидация Службой Безопасности коллаборантов – системная работа. Она не дает россиянам эффективно управлять временно оккупированными территориями.

Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий. О том, как деятельность СБУ влияет на настроения среди коллаборантов, читайте дальше.

Смотрите также Задержание СБУ агента ГРУ позволит избежать новых жертв, – эксперт о теракте в Краматорске

"Все большее количество коллаборантов хотят идти на сотрудничество с СБУ, чтобы не быть ликвидированными. Эти данные подтвердил в недавнем интервью и мэр Мелитополя Иван Федоров. Способствует смене настроений в первую очередь постоянный "хлопок" от Службы на оккупированных территориях", – подчеркивает эксперт.

По его словам, на настроения, например, в Мелитополе повлияла июньская ликвидация СБУ Сергея Дидоводюка, заместителя руководителя штаба "Мы вместе с Россией".

Это была не разовая акция. Ликвидация коллаборантов – системная работа СБУ. Теперь у оккупантов проблемы не только с набором новых коллаборантов, но и с тем, чтобы удержать старых,

– акцентирует Голобуцкий.

Главный эффект от "хлопка" эксперт усматривает в том, что коллаборанты сдают друг друга службе.

Участились обращения от "предателей" среднего звена. Они получили четкий сигнал – есть выбор между двумя вариантами: либо смерть, либо тюрьма. Поэтому "конкурс", кто кого быстрее сдаст, с СБУ в жюри сейчас в разгаре,

– резюмирует политолог.

Напомним, ранее предатель-коллаборант Евгений Балицкий заявил, что боится ликвидации от СБУ: обыскивает дно авто, проверяет еду на яд и везде видит агентов Службы.