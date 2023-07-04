Про це пише політолог Олексій Голобуцький. Про те, як діяльність СБУ впливає на настрої серед колаборантів, читайте далі.

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"Все більша кількість колаборантів хочуть йти на співпрацю з СБУ, щоб не бути ліквідованими. Ці дані підтвердив у нещодавньому інтерв'ю і мер Мелітополя Іван Федоров. Сприяє зміні настроїв в першу чергу постійна "бавовна" від Служби на окупованих територіях", – підкреслює експерт.

За його словами, на настрої, наприклад, у Мелітополі вплинула червнева ліквідація СБУ Сергія Дідоводюка, заступника керівника штабу "Мы вместе с Россией".

Це була не разова акція. Ліквідація колаборантів – системна робота СБУ. Тепер в окупантів проблеми не тільки з набором нових колаборантів, але і з тим, щоб втримати старих,

– акцентує Голобуцький.

Головний ефект від "бавовни" експерт вбачає в тому, що колаборанти здають одне одного службі.

Почастішали звернення від "зрадників" середньої ланки. Вони отримали чіткий сигнал – є вибір між двома варіантами: або смерть, або тюрма. Тому "конкурс", хто кого швидше здасть, з СБУ у журі зараз у розпалі,

– резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше зрадник-колаборант Євген Балицький заявив, що боїться ліквідації від СБУ: обшукує дно авто, перевіряє їжу на отруту та скрізь бачить агентів Служби.