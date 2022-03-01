Россияне не могут купить товары Apple в официальном онлайн-магазине компании

Вероломная война России всколыхнула весь мир. Украина дает достойное сопротивление, в то время как страны Запада налагают санкции по санкциям, а иностранные компании отказываются от сотрудничества с Россией.

К примеру, в США приостановили торги акциями российских компаний Yandex и Ozon.

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Американский техгигант не продает в России товары онлайн

Американская компания Apple прекратила продажи всей техники в официальном онлайн-магазине в России. Сообщается, что невозможно приобрести ни часы, ни айфоны, ни MacBook, ни другую технику. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Позже он добавил, что мобильный платежный сервис Apple Pay больше не работает на территории России. Вчера стало известно, что американские логистические компании UPS и Fedex также приостановили отправку товаров в Российскую Федерацию из-за вторжения последней в Украину.

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