Враг не способен остановить ВСУ в Херсонской и Харьковской областях: возле Белозерки уничтожили много техники
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают титанически выбивать врага с родной земли. В Генштабе отметили, что враг уже не способен остановить ВСУ в Херсонской и Харьковской областях. И это только начало.
Российские военные не могут прийти в себя от успешного контрнаступления ВСУ. Поэтому массированный ракетный обстрел, который маскируют местью за Крымский мост – очередной террористический акт со стороны России.
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Враг не может остановить контрнаступление
Как отмечают в Генштабе, успешное контрнаступление ВСУ оккупанты остановить не в состоянии. И поскольку наши военные продвигаются на Херсонском и Харьковском направлениям, то захватчики пытаются запугать гражданских. Именно с этой целью россияне наносят ракетные удары, а также используют БпЛА, чтобы бить по критической инфраструктуре и самим городам.
В Генштабе отметили, что за прошедшие сутки враг нанес более 61 ракетного и 32 авиаудара. Кроме того, зафиксировано около 92 обстрелов из РСЗО. Известно, что 73 воздушных цели удалось сбить силам ПВО, в том числе 46 крылатых ракет и 27 БпЛА.
В ведомстве подчеркнули, что риск ракетных ударов сохраняется. Враг может в любой момент атаковать критическую инфраструктуру и гражданских. Так что ни в коем случае не игнорируйте сирены.
Обстрелы по линии фронта не утихают
Российские захватчики продолжают атаковать как позиции наших военных, так и мирное население по всей линии фронта. Далее расскажем о ситуации на направлениях.
- Северское направление. Из минометов, ствольной и реактивной артиллерии били по районам Янжуловки, Тимоновичей, Михалькиной Слободы Черниговской области и Белополье и Мирополье Сумской области;
- Слобожанское направление. Там из артиллерии и танков открывали огонь по районам населенных пунктов Ивашки, Стрелечья, Гуровка, Каменка, Двуречная, Стельмаховка, Борщевая, Сотницкий Казачок, Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Ольховатка и Чугуновка.
- Краматорское направление. Из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии били по районам Белогоровки, Грековки, Новоегоровки, Райгородка, Первомайского, Новолюбовки, Макеевки, Нового, Заречного, Тернов, Серебрянки, а также Григоровки.
- Бахмутское направление. Оккупанты открывали огонь по районам Северского, Соледара, Бахмута, Бахмутского, Майорска, Курдюмовки, Нью-Йорка, Красной Горы, Яковлевки, Зеленополья, Одрадовки, а также населенного пункта Часов Яр.
- Авдеевское, Новопавловское, Запорожское направления. Обстрелы зафиксированы по районам населенных пунктов Авдеевка, Первомайское, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Невельское, Железнодорожное, Белогорье, Времовка, Зеленое Поле, Новоселка, Щербаки, Новополь, Новониколаевка, Гуляйпольское, Дорожнянка, Темировка и Червоное.
- Южнобужское направление. Под вражеский обстрел попали районы Вышетарасовки, Новокиевки, Правдиного, Мирного, Терновых Подов, Любомировки, Широкого, Киселевки, Красной Долины, Благодатовки, Давыдового Брода, а также новой Каменки.
А еще за минувшие сутки нашим военным удалось отразить атаки российских захватчиков. Безрезультатные попытки врага продвинуться зафиксировали вблизи Бахмута, Бахмутского, Майорского, Соледара, а также Первомайского.
Кроме того, захватчики продолжают нести потери. Уже подтверждена информация, что 9 октября в районе Белозерки Херсонской области ВСУ уничтожили около 15 единиц техники оккупантов. Кроме того, 10 октября в районе Берислава удалось поразить ангар с военной техникой захватчиков. Что касается потерь, то они уточняются.
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