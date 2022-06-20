Россияне не могут провести полномасштабную мобилизацию, – советник главы МВД

Кремль активно проводит скрытую мобилизацию, чтобы пополнить "пушечное мясо". Но объявить полномасштабный призыв они просто не могут.

Об этом 24 канала рассказал советник главы МВД Ростислав Смирнов. По его словам, около 80% населения России выступает против полномасштабной мобилизации. Поэтому Кремль буквально не может ее провести, потому что люди будут просто убегать. А вот скрытый призыв кафиры совершают активно.

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В целом у россиян есть три "источника", откуда могут набирать будущее "пушечное мясо" на фронт: срочники, которые принудительно, а иногда добровольно подписывают контракты; военные и силовики в отставке вместе с украинскими изменниками. А также – определенные добровольческие группировки, которые слепо верят в сказки о "русском мире", "генациде Данбаса" и других штампах.

Пропагандисты кричат об обстрелах Донецка для собственной аудитории

Ни один человек в здравом уме не поверит в бреду , что Вооруженные Силы восемь лет "уничтожали" Донбасс, а теперь снова обстреливают жилые кварталы Донецка и тому подобное. Это понимают и на Западе и в Украине. Но россияне – совсем другое дело.

По словам Смирнова, россияне вполне сознательно стряпают по гражданской инфраструктуре Донецка. После каждого из обстрелов они активно горланят собственной аудитории те же штампы. Таким образом, пропагандисты держат уровень поддержки так называемой "спецоперации" в России и поддерживают соответствующий фон, чтобы иметь возможность еще большего общественного согласия.

Это поможет им и дальше проводить скрытую мобилизацию. Ведь гораздо легче нажать на человека, если он действительно верит, что идет "спасать население от нацистов".

Россияне сознательно готовят по гражданской инфраструктуре Донецка – Смирнов: смотрите видео

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