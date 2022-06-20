Про це 24 каналу розповів радник глави МВС Ростислав Смірнов. За його словами, близько 80% населення Росії виступає проти повномасштабної мобілізації. Тому Кремль буквально не може її провести, бо люди просто тікатимуть. А-от прихований призов окупанти здійснюють активно.

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Загалом росіяни мають три "джерела", звідки можуть набирати майбутнє "гарматне м'ясо" на фронт: строковики, які примусово, а інколи добровільно підписують контракти; військові та силовики у відставці разом з українськими зрадниками. А також – певні добровольчі угруповання, які сліпо вірять у казочки про "русскій мір", "гєнацид Данбаса" та інші штампи.

Пропагандисти кричать про обстріли Донецька для власної аудиторії

Жодна людина у здоровому глузді не повірить у маячню, що Збройні Сили вісім років "знищували" Донбас, а тепер знову обстрілюють житлові квартали Донецька тощо. Це розуміють і на Заході, і в Україні. Але росіяни – зовсім інша справа.

За словами Смірнова, росіяни цілком свідомо гатять по цивільній інфраструктурі Донецька. Після кожного з обстрілів вони активно горланять власній аудиторії ті самі штампи. У такий спосіб пропагандисти тримають рівень підтримки так званої "спецоперації" в Росії та підтримують відповідний фон, щоб мати можливість ще більшої суспільної згоди.

Це допоможе їм і надалі проводити приховану мобілізацію. Адже значно легше натиснути на людину, якщо вона справді вірить, що йде "спасать насєлєніє от нацистов".

Росіяни свідомо гатять по цивільній інфраструктурі Донецька – Смірнов: дивіться відео

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