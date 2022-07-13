Несмотря на все старания и угрозы: россияне не могут внедрить оборот рублей на Херсонщине

Российские оккупанты пытаются сделать все, чтобы жители временно оккупированных территорий на Юге отказались от гривен, но валюту страны-агрессора никто не ценит. Рубли не приживаются даже, несмотря на угрозы и штрафы.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, несмотря на несколько месяцев активной деятельности ФСБшников и карательных отрядов, попытки оккупантов активизировать пропаганду, жители Херсона отказываются соглашаться на навязанные им правила игры. Фактически путинские ордынцы провалили задачу навязать украинцам российскую валюту и вообще полностью не справились с задачей по подавлению местных жителей.

Смотрите также Более 200 в тяжелом состоянии, 120 погибших: какие потери оккупантов после удара ВСУ на Херсонщине

Поэтому захватчикам пришлось усиливать репрессии и давление на бизнес, который до сих пор не закрылся на временно оккупированных территориях.

В магазинах не хотят покупать и продавать за рубли

Партизанское сопротивление и общее нежелание жить под пятой россии с каждым днем приводят оккупантов к более серьезным проблемам.

Защитникам Украины сообщают о каждом перемещении захватчиков, обустроенном складе и штабе армии россии. Самим оккупантам на улицах постоянно рассказывают о том, что им здесь не рады.

Впрочем, несмотря на откровенный провал и неприятие страны-агрессора, российские военные продолжают давить на людей и внедрять выбранную путиным тактику.

Наиболее серьезной проблемой по интеграции региона российские спецслужбы при этом почему-то признали тенденцию к тотальному отказу людей пользоваться рублями.

Даже получающие разовую "помощь" от захватчиков сразу пытаются обменять 10 тысяч рублей на гривны.

Из-за этого кураторы по оккупации региона отдали приказ своим войскам разобраться с внедрением рублей и вообще постепенно вывести гривну из оборота. Чтобы справиться с этой задачей, ФСБшники на местах не придумали ничего лучше, чем запретить торговлю для бизнеса без разрешения оккупационной "администрации".

Предпринимателей облагают данью за возможность работать

Чтобы в Херсонской области полноценно могли функционировать рубли, захватчики начали выявлять предпринимателей, препятствующих их обороту. Активные действия по поиску "неблагонадежных" со стороны оккупантов украинские спецслужбы зафиксировали в Новой Каховке.

Так называемая "власть" города издала "приказ", запрещающий бизнесу вести деятельность без соответствующих "документов". Получить такие "разрешения" можно исключительно за наличные деньги, которые, конечно, оседают в карманах коллаборантов и россиян. Стоимость бумажки с печатью военной администрации оценили в сумму от 500 до 5 тысяч гривен.

Выписывают "разрешения" непосредственно вооруженные рейдовые группы на месте. За полученные средства захватчики выдают "квитанцию" и бумажку со сроком действия "разрешения". При этом при любом отказе принимать рубли магазины будут лишать права на работу. Фактически же захватчики обложили предпринимателей данью просто за возможность работать, как в лучших традициях 90-х.