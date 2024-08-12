Враг должен был бы бросить в "горячую точку" силы из Донецкой области, однако он принял неправильное решение. Такое мнение высказал 24 Каналу заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, отметив, что высшее руководство России, к счастью, делает их очень часто.

Важно Губернатор Курщины заявил, что Украина контролирует 28 населенных пунктов области

Это главная ошибка россиян

Россияне, вместо того чтобы взять как можно больше сил с любого направления даже за счет остановки наступления на Донбассе и направить максимум сил на Курскую область, продолжают применять там тыловые резервы. Хотя на самом деле остановка наступления на Донецком направлении с военной точки зрения ничем России не угрожает.

Однако противник бросает на Курщину наиболее неподготовленные резервы, стараясь при этом не останавливать наступление на Донбассе. Потому что россиянами нужно выполнять приказ Владимира Путина – полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области до конца 2024 года,

– отметил Самусь.

Враг в дальнейшем будет продолжать наступление на Донбассе, несмотря на то, что зона контроля сил, проводящих операцию в Курской области, будет расширяться. И россияне не смогут этими "вершками" резервов, которые они пытаются собрать вместе, нейтрализовать угрозу.

Это главная ошибка России, которая может ей стоить очень дорого. Враг будет вынужден через несколько недель снять резервы с Донбасса и направить их в Курскую, а возможно в Белгородскую и даже в Брянскую области,

– подчеркнул он.

Если сейчас не произойдет максимальная концентрация российских резервов в этих областях, по мнению Михаила Самуся, силы, продвигающиеся сейчас в Курской области, не встретив достаточного сопротивления, начнут закрепляться, насыщать российскую территорию войсками и создадут достаточно большую контролируемую зону, или, как говорит Путин, "санитарную зону".

Заметим, что издание The Economist пишет о переброске Россией войск в Курскую область с Харьковского направления. Однако "с жизненно важного фронта на Донбассе" она направила туда "гораздо меньше" сил.