Увеличение выплат было одним из основных инструментов влияния на людей для того, чтобы они получали российские паспорта, ходили на псевдореферендумы и т.д. Об этом 24 Каналу рассказала журналистка, депутат Запорожского районного совета Алина Сысоева.

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Россияне не выполняют обещанное

Интересно наблюдать за тем, как оккупанты будут объяснять и оправдываться за то, что не могут выплачивать обещанное. По одной из версий, оккупанты просто найдут крайнего из местных коллаборантов, кого не жалко. Возможно, против него даже заведут уголовные дела.

Но ведь мы понимаем, что пропаганда в России построена так, что царь хороший, просто не знает, что на самом деле происходит,

– сказала депутат Запорожского районного совета.

То, что россияне не выполняют свои обещания, не мешает им продолжать свое давление, заставлять людей брать российские паспорта.

"На днях была очень эпическая фотография. Скриншот российской пропаганды на временно оккупированных территориях. Захватчики организовали мобильные пункты паспортизации. Оккупанты на автомобиле еду к пожилым людям, которые не могут ходить, и заставляют брать российский паспорт. Террор продолжается", – добавила Сидор.

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Сотрудники ФСБ уезжают, а солдат завозят

Российские оккупанты в Токмаке заявили бюджетникам, что желательно несколько суток не выходить на работу, объясняя тем, что вроде бы могут быть провокации. Понятно, что таким образом оккупанты также сеют пропаганду.

"Нам сообщают, что из Токмака выезжают сотрудники ФСБ. В то же время в город завозят российских солдат. Поэтому вряд ли захватчики просто покинут оккупированный Токмак. К сожалению, пока численность вражеских подразделений на оккупированных территориях увеличивается", – отметила депутат Запорожского районного совета.

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