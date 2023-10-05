Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Валерий Фёдоров. Кстати, оккупанты уже вывозят из Токмака так называемые учреждения "образования", органы "власти" и свои семьи.

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Шансы высокие

На карте железнодорожных и автомобильных дорог на Юге Украины, в частности в Запорожской области, видно, что Токмак является связующим звеном, точкой, где сходятся две сети железнодорожных и автомобильных дорог – одна к Востоку, другая к Западу.

Выйдя на оборонительные фортификационные линии вокруг Токмака, Вооруженные Силы смогут артиллерийским огнем разнести железнодорожный узел в щепки и после этого вся логистическая система российских войск на Юге будет подорвана. В таком случае поставки будут возможны только через Керченский мост,

– отметил Федоров.

Прежде всего, в таком случае резко сократится способности всей логистической системы и соответственно российской группировки, как минимум вдвое. Ведь если поступает меньше артиллерийских снарядов, значит артиллерия работает вдвое менее эффективно.

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"Я думаю шансы такие у Вооруженных Сил есть, потому что в российских военных каналах уже можно найти стон и жалобы солдат, действующих в районе Работино – Вербовое – Новая Прокоповка", – сказал военный эксперт.

Оккупанты уже выбиваются из сил и очень измотаны, поэтому не случайно ходят разговоры о том, что начальник вражеского генштаба Валерий Герасимов готов сдать Токмак только ради того, чтобы спасти оккупационные войска и не допустить их разгрома.

"На мой взгляд, шансы достаточно высокие. Если к периоду осеннего развилки подойти к Токмаку, то это будет большая победа ВСУ. В случае снижения интенсивности боев россияне могут забрасывать территорию минами", – добавил Федоров.

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