Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Валерій Федоров. До речі, окупанти вже вивозять з Токмака так звані заклади "освіти", органи "влади" та свої сім'ї.
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Шанси високі
На карті залізничних та й автомобільних доріг на Півдні України, зокрема в Запорізькій області, видно, що Токмак є сполучною ланкою, точкою, де сходяться дві мережі залізничних й автомобільних доріг – одна до Сходу, інша до Заходу.
Вийшовши на оборонні фортифікаційні лінії довкола Токмака, Збройні Сили зможуть артилерійським вогнем рознести залізничний вузол у тріски й після цього вся логістична система російських військ на Півдні буде підірвана. У такому разі постачання буде можливе тільки через Керченський міст,
– зазначив Федоров.
Насамперед у такому разі різко скоротиться здатності всієї логістичної системи й відповідно російського угруповання, як мінімум вдвічі. Адже якщо надходить менше артилерійських снарядів, це означає, що артилерія працює вдвічі менш ефективно.
"Я думаю шанси такі у Збройних Сил є, тому що в російських військових каналах вже можна знайти стогін й скарги солдатів, які діють у районі Роботине – Вербове – Нова Прокопівка", – сказав військовий експерт.
Окупанти вже вибиваються з сил й дуже виснажені, тому не випадково ходять розмови про те, що начальник ворожого генштабу Валєрій Герасимов готовий здати Токмак тільки заради того, щоб врятувати окупаційні війська й не допустити їх розгрому.
"На мій погляд, шанси достатньо високі. Якщо до періоду осіннього роздоріжжя підійти до Токмака, то це буде велика перемога ЗСУ. У разі зниження інтенсивності боїв росіяни можуть закидати територію мінами", – додав Федоров.
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Що нині відбувається у Токмаку
- Росіяни поширюють фейки про нібито вихід з Токмака у Запорізькій області. Водночас дії ворога доводять протилежне. Окупанти будують додаткові фортифікаційні споруди, підвозять особовий склад та перекидають техніку.
- За даними естонської розвідки, російські загарбники готуються до оборони на Півдні. Зокрема біля окупованого Токмака противник зміцнює оборону, а також будує лінію укріплень на шляху до Бердянська.
- Військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов сказав, що окупанти бояться залишатися у місті, тому евакуюють адміністрацію та штаби. Проте не варто робити поспішних висновків й чекати на "жест доброї волі". Навряд чи росіяни підуть з міста без бою.