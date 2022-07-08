россияне не прекратили активные боевые действия в "оперативной паузе" и вряд ли это сделают, – ISW

В минобороны россии накануне заявили, что российские войска в Украине временно останавливаются, чтобы отдохнуть и восстановить свои боевые возможности. Однако оккупанты так и не прекратили активные боевые действия.

Такую информацию подтвердили специалисты из Американского института изучения войны (ISW).

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Как ранее оценивали в ISW, российские силы не прекратили активные боевые действия в течение этой оперативной паузы и вряд ли это сделают.

7 июля российские войска все еще проводили ограниченные наземные наступательные действия и авиационные, артиллерийские и ракетные удары по всем направлениям. российские войска, вероятно, будут продолжать ограничиваться небольшими наступательными действиями, восстанавливая силы и создавая условия для более значительного наступления в ближайшие недели или месяцы,

– отметили в ISW.

Отметим, что в России обожают хвастаться "достижениями" в войне против Украины. Правда, за прошедшие сутки, 7 июля, соответствующих заявлений из страны-агрессора впервые не звучало. Аналитики ISW утверждают, что отсутствие заявлений о достижениях в войне – не простое совпадение. Это очередное подтверждение того, что в стране-агрессоре могли инициировать оперативную паузу.

Что этому предшествовало

По итогам последних дней российские войска:

добились незначительных успехов к юго-востоку от Северска и продолжили наступательные операции к западу от Лисичанского района;

продолжали наступательные действия к югу и востоку от Бахмута;

совершили ограниченную и неудачную атаку к северу от города Харькова;

продолжают создавать собственные специальные добровольческие отряды для компенсации потерь личного состава в Украине.

Тем временем украинские партизаны, вероятно, продолжают обстрелы подконтрольных России железных дорог вокруг Мелитополя. О потерях врага после удара по аэродрому рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров. Во время телемарафона он отметил, что там размещалась военная база врага.

Поэтому слаженная и эффективная работа наших военных позволила не только уничтожить более 200 оккупантов. Известно, что еще более 300 получили ранения. Мэр также добавил, что после этого коллаборанты в Мелитополе не очень охотно выходят на работу.

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