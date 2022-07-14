московиты не смогли реализовать план кремля: что будет дальше

Характер боев на Востоке Украины во второй половине апреля – конце июня 2022 года позволяет делать прогнозы относительно того, что мы можем ожидать, если/когда московия возобновит попытки выйти на административные границы Донецкой области.

Вместо ожидаемых всеми оцеплений украинских сил на Востоке Украины, у сил московии получилось лишь очень медленное фронтальное продвижение и как следствие выталкивание украинских сил.

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Провал россиян

По сути, вооруженные силы московии показали пределы возможного – не обладая достаточной массой, но имея количественное преимущество в огневой мощи (ракетные войска и артиллерия, авиация), московиты не могут превратить тактическое прогрызание украинской обороны в окружение/уничтожение значительных украинских сил.

Даже если бы в московии был эшелон развития прорыва (которого нет), без доминирования в воздухе (слава ВС ВСУ), пускать в глубокие охватывающие/рассекающие удары условные значительные бронетанковые соединения – это очень опасно в связи с таким насыщением противотанковыми средствами сил обороны и сохранности Украины.

Важно Чего ждать Украине, если московия попытается захватить всю Донецкую область

Что остается россиянам

Поэтому все, что остается московии – это пробовать дальше очень медленно выжимать украинские силы через использование преимущества в огневой мощи.

И здесь самая неизвестная переменная – это удалось ли ограниченному количеству HIMARS и БК к ним в нашем распоряжении так нанести удары по составам ракетно-артиллерийского вооружения в тылу врага, чтобы лишить противника главного козыря.

Потому-то и написал: "Если/когда московия возобновит попытки выйти на административные границы Донецкой области" в начале. Хочется, чтобы это было "если". То есть нет.

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