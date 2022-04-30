Россияне не смогут реализовать ни одну свою провокацию в Приднестровье, – МВД

Российские военные не смогут реализовать свои провокации в непризнанном Приднестровье. На этом направлении у Украины сосредоточены мощные силы, а также фиксируется низкий моральный дух в Приднестровье относительно вмешательства в российско-украинскую войну.

Военизированные структуры Приднестровья на низком уровне

Об этом в эфире канала "Рада" заявил первый заместитель главы МВД Евгений Енин, сообщает 24 канал. Он убеждает, что ни один российский замысел не достигнет своей цели.

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Ни одна из провокаций, которая задумана российской стороной на территории приднестровского региона не сможет быть успешно реализована,

– сказал Енин.

Заместитель Дениса Монастырского отметил чрезвычайно низкий уровень боеспособности военизированных структур непризнанного Приднестровья. Также там фиксируют низкую мотивацию относительно вмешательства в российско-украинскую войну.

Кроме того, по словам Енина, вдоль центрального участка украино-молдавской границы сосредоточены существенные силы ВСУ и правоохранителей.

Ни один вражеский элемент не пройдет. Ни одно провокационное действие не останется без ответа украинских правоохранителей,

– резюмировал он.

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