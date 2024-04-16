Очередная фетиш-дата россиян однозначно будет сорвана

Совсем неудивительно, что российское командование издало приказ о взятии Часового Яра к 9 мая. Российские оккупанты имеют крайне маниакальный фетиш на даты: Новый год, день рождения Путина, 1 мая, 9 мая, даже День Конституции Украины и День Независимости для них крайне триггерные, на которые они всегда планируют какую-то подлость.

Россияне не захватят Часов Яр до 9 мая

Не забываем 2 мая как "особое предложение" для Одессы. Недавно мы могли видеть на 10 апреля – День освобождения Одессы от нацистов – многократный удар баллистическими ракетами по городу и области.

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Они больные, они маньяки, они привязываются к датам. Но Часов Яр им до 9 мая не захватить

Город представляет собой укрепрайон, и хотя он меньше Бахмута и Авдеевки, но это высота, причем со сложным для наступления противника ландшафтом. Город, по сравнению с Бахмутом и Авдеевкой, имеет свои плюсы и свои минусы.

Плюсы это высоты, хорошие для артиллерии, но какая от них польза, когда есть дефицит БК? Это фактор. А если дефицита БК нет? Это кратное преимущество. Плюс есть Северский Донец – канал, что является естественной преградой, которая играет роль даже некоторой разграничительной линии.

К минусам можно причислить... Без уточнений, но главное то, что развернуть полноценное наступление на город без контроля Богдановки, Ивановского, Клещеевки и Андреевки оккупанты не смогут. То есть для начала им необходимо будет решить вопрос по этим населенным пунктам. Напомню, что установить контроль над Ивановским россияне пытаются с прошлого года, а вернуть контроль над Клещеевкой и Андреевкой – аналогично.

Кроме того, отчаянные попытки командования 11-й ОДШБр в Ивановском приводят к тому, что это формирование стачивается. В какой-то момент оно может потерять боеспособность и его вынуждены будут выводить из-под Часового Яра.

Напомню, что резервную 11 ОДШБр 1 декабря 2023 года вывели из состава 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа, и вместе с 56 и 83 ОДШБр (которые так же были резервные) добавили в состав формирования ВДВ для централизации управления десантурой.

Эту бригаду очень активно используют в направлении Ивановского, чтобы продемонстрировать военно-политическому руководству, что новая концепция применения войск – когда они выпрыгивают из транспорта на ходу с криком "Гойда!" – правильная и имеет право не только на жизнь, но и дальнейшую реализацию, с учетом всех сопутствующих бюджетных инвестиций, как отдельного корыта.

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В определенном смысле Ивановское для командования ВДВ – это шанс доказать кровью и мясом 11 ОДШБр из далекого Улан-Удэ, что они "могут". Поэтому не удивлюсь, если командование готово ради этого села положить всю бригаду, но достичь поставленной цели.

Как оккупанты хотят захватить город

В целом по присутствию формирований российских оккупантов в районе Часового Яра критических изменений не наблюдается, а именно:

в районе Богдановки привлечены 299 и 331 парашютно-десантные полки 98 воздушно-десантной дивизии. Их цель – выход на Калиновку и перерезание трассы 0506. Они отвечают за создание давления на Часов Яр с севера;

привлечены 299 и 331 парашютно-десантные полки 98 воздушно-десантной дивизии. Их цель – выход на Калиновку и перерезание трассы 0506. Они отвечают за создание давления на Часов Яр с севера; возле Ивановского оперируют 11 ОДШБр и 217 ПДП 98 ПДД, а также 102 мотострелковый полк 150 МСД 8 общевойсковой армии. Задача – охват Часового Яра по 0504 с юга и выход на Ступочки. Не исключено, что им удастся достичь поставленной цели по Ивановскому, но бонусом россияне получат полное уничтожение 11 ОДШБр. Возможно, цели и не удастся достичь, но 11 ОДШБр все равно уже никогда не будет такой, как раньше;

оперируют 11 ОДШБр и 217 ПДП 98 ПДД, а также 102 мотострелковый полк 150 МСД 8 общевойсковой армии. Задача – охват Часового Яра по 0504 с юга и выход на Ступочки. Не исключено, что им удастся достичь поставленной цели по Ивановскому, но бонусом россияне получат полное уничтожение 11 ОДШБр. Возможно, цели и не удастся достичь, но 11 ОДШБр все равно уже никогда не будет такой, как раньше; Клещеевка и Андреевка под ударом в основном подразделений 3-го армейского корпуса, в частности 1008 и 1194 МСП ТрВ 6 МСД. Контроль этих сел для оккупантов обусловлен необходимостью создания буфера безопасности для южного фланга при движении от Ивановского на Ступочки;

под ударом в основном подразделений 3-го армейского корпуса, в частности 1008 и 1194 МСП ТрВ 6 МСД. Контроль этих сел для оккупантов обусловлен необходимостью создания буфера безопасности для южного фланга при движении от Ивановского на Ступочки; кроме привлеченных в этом районе подразделений 2-го и 3-го армейских корпусов, а также регулярной десантуры, возле Часового Яра оперирует "Добровольческий штурмовой корпус" (ДШК).

Очевидно, что до 9 мая россияне не смогут не то что захватить Часов Яр, но и даже создать для очередного эпического наступления все необходимые условия. То есть очередная фетиш-дата будет однозначно сорвана, прежде всего благодаря титаническим усилиям наших воинов, которые в условиях задержек поставок от международных партнеров нуждаются в вашей помощи.