Как россияне продвигаются на Покровском направлении

На Покровском направлении россияне ввели в бой основные силы двух общевойсковых армий (2-й и 41-й ЗВА), а также приданные к ним части и соединения. Об этом заявил Константин Машовец, информирует 24 Канал.

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Из-за этого в течение последних 5 суток противник столкнулся с рядом трудностей. Однако, несмотря на потери, он продолжает упорно давить в нужном ему направлении, постепенно достигая минимальных тактических успехов на ряде участков и направлений.

Среднесуточный темп наступления россиян на Покровском направлении составляет примерно до 1 – 1,2 километра в сутки, редко превышая этот показатель. Бывают дни, когда он не превышает 0,5 километра в сутки.

В то же время части и соединения УВ противника "Центр" ведут наступательные бои в районе Торецка, активно действуют на Новопавловском направлении и ведут наступательные/штурмовые действия в направлении района Елизаветовка – Барановка – Водяное Второе – Малиновка, к северо-востоку от Покровска и Мирнограда.

Собственно, на Покровском направлении ситуация в течение 22 – 27 января существенно не изменилась, однако за это время противнику все же удалось достичь определенных тактических успехов, в частности:

передовым подразделениям 74-й и 55-й ОМСБр 41-й ЗВА противника, очевидно, удалось расширить свой клин между Нововасильевкой и Песчаным, перерезав дорогу Покровск – Межевая, захватив село Котлиное и начав бои за село Удачное. Они даже значительно продвинулись на север, за дорогу. Однако их попытки занять село Зверево на своем правом фланге, судя по всему, пока остаются безуспешными, и это определенным образом сдерживает действия российских штурмовых групп, которые действуют именно за дорогой;

передовые подразделения из состава 90-й ТД 41-й ЗВА, при поддержке ряда частей и подразделений из состава 2-й ЗВА, после захвата Нововасильевки вели бои за село Успеновка, пытаясь обеспечить этот клин с юга и юго-запада путем продвижения к селу Новоалександровка. Однако достичь значительных успехов им пока не удалось, ведя упорные бои с украинскими войсками, обороняющимися в районе Успеновки, "Царского ставка" и села Удачное.

На этом этапе южнее и юго-западнее Покровска противник стремится активно действовать на двух основных направлениях – прорваться как можно дальше на север в направлении Новотроицкое – Гришино (т.е. перерезать обе основные коммуникации, ведущие из Покровска на запад и юго-запад, и он уже перерезал одну), а также продвинуться как можно дальше на запад по обоим берегам реки Солона (обеспечивая фланговую устойчивость этого вклинения).

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Что касается действий россиян на других участках Покровского направления, то они характеризуются очевидной общей "оперативной" связью с действиями войск 41-й и 2-й ЗВА на направлении главного удара. В частности:

передовые подразделения 35-й ОМСБр 41-й ЗВА и 506-го МСП 27-й МСД противника продолжают свои попытки прорыва в направлении Зеленое – Чунишино, а также Даченское – Чунишино. Пока эти попытки безрезультатны;

137-я ОМСБр 41-й ЗВА и 589-й МСП 27-й МСД почти на регулярной основе атакуют в направлении Николаевка – южная окраина Мирнограда, с таким же результатом;

основной вспомогательный удар, очевидно, наносят "вольные артисты" из 5-й ОМСБр 51-й ЗВА, перегруппированные сюда с бывшего Кураховского направления, по главной дирекции Воздвиженка – Малиновка к северо-востоку от Мирнограда и Покровска. За это время они успели продвинуться еще на несколько сотен метров в сторону дорожной развязки на дороге Покровск – Бахмут, но не смогли пока взять ни Барановку, ни Елизаветовку, ни перерезать саму рокаду.

Во всех трех случаях явно речь идет о сковывании основных резервов украинской группировки войск, действующей на Покровском направлении. Причем такое равное распределение дополнительных активных участков практически по всему фронту отнюдь не случайно. Враг осознает проблемы с личным составом в украинских подразделениях и поэтому стремится максимально растянуть по фронту вспомогательные сектора своей наступательной деятельности.

Так россияне хотят решить двуединую задачу – как связать украинские резервы и нащупать на будущее вполне возможные "слабые места" в системе обороны ВСУ на Покровском направлении.

От чего зависит дальнейший ход событий

Ситуация на Покровском направлении в будущем будет определяться несколькими факторами.

1. Смогут ли ВСУ удержать под своим контролем населенные пункты Удачное и Зверево. Фактически это вопрос о том, будет ли успешной попытка врага обойти район обороны в городе с юго-запада.

2. Эффективность действий российских войск на ряде других, "вспомогательных" направлений (прежде всего в районе Воздвиженки). Это напрямую будет связано со сценарием дальнейших действий противника в отношении всего района Покровской обороны ВСУ.

3. Ну и способность командования ВСУ не только держать под своим контролем дорогу Покровск – Павлоград, а и возможность оттеснить врага назад, на юг от дороги Покровск – Межевая.

Пока что успешная реализация ВСУ всех этих трех задач выглядит, скажем так, проблематично. Враг имеет значительное преимущество в двух факторах – количества штурмовой пехоты и количества артиллерии и боеприпасов к ней. Оба фактора россияне стремятся реализовать в полной мере.

Хотя тотальный переход противника на Покровском направлении от массированных атак/штурмов, иногда даже с более-менее приличным количеством тяжелой бронетехники, к методике "непрерывного продвижения малыми пехотными группами" – также следует считать не очень обнадеживающим фактом для россиян.

Вполне возможно, что учитывая дальнейшее развитие ситуации на Покровском направлении, командование УВ "Центр" противника выжидает свое время. Поскольку для того, чтобы относительно быстро и эффективно захватить весь Покровский район обороны ВСУ, врагу явно нужно будет обойти и окружить город не только с юго-запада или даже с запада. То же самое придется делать с востока и севера.

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Это ожидание "погоды у моря" четко обусловлено размышлениями командования противника на тему дальнейшего использования накопленных оперативных резервов.

Не спорю, можно, конечно, обойтись и без этого, упорно прогрызая оборону ВСУ на юг и юго-запад от Покровска исключительно в оперативном построении, лишь усиливая ее дополнительными формированиями. Впрочем, это явно до того момента, пока "грызется" и пока есть чем заплатить за такое сомнительное удовольствие.

В дополнение, даже ввод в бой основной массы резервов войск "Центр" в полосе 41-й ЗВА вряд ли изменит эту парадигму. Другое дело – внезапный и в удобный момент переход к наступлению силами этих самых резервов на восток и северо-восток от Покровска. Вопрос лишь в том – когда это стоит делать, а когда нет.

Более того, накопленных резервов может и не хватить на повторение "южного прорыва". Потому что качество процесса восстановления боеспособности российских формирований выведенных для этого с первой линии в последнее время часто, скажем так, выглядит сомнительно. Примеров достаточно – начиная с 810-й отдельной бригады морской пехоты, заканчивая рядом формирований 3-й ЗВА противника.

Российское командование не может не понимать того, что захватить Покровск таким образом, как удалось захватить Селидово, то есть путем инфильтрации и просачивания малых пехотных групп в город через неприкрытые участки украинской обороны, уже не получится.