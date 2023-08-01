На одном из опубликованных российскими СМИ видео россиянка успокаивает людей и говорит, что взрывов не было. Женщина не хочет слышать ни о каких атаках и просит не доставать ее.
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Россияне верят в лживые заявления
МЧС России заверило женщину, что в доме "взорвался духовой шкаф", а никакой атаки беспилотников на Москву не было. Она охотно поверила и принялась убеждать всех вокруг, что "все хорошо". Звук "хлопка" для россиянки оказался просто треснувшим стеклом.
Она отказалась давать больше комментариев и заявила, что "не надо пугать своих родственников".
Россияне не могут поверить в "хлопок": смотрите видео
Взрывы в Москве 1 августа: что известно
- В одну из башен небоскреба "Москва-Сити" снова попал беспилотник – в то же здание, что перед этим, но чуть повыше. Взрывы раздались около 3 часов ночи. Россияне заявили, что атаку отразили.
- Однако БпЛА все же добрались до цели – в сети появились кадры прилетов. Предварительно целью был 21 этаж здания – там расположено министерство экономического развития России.
- В общем, это 5-я атака БпЛА на Москву. Последний раз беспилотники долететь до Москвы 30 июля. Тогда российские власти также заявляли о "подавлении" атаки.
- Разъяренные россияне начали сыпать проклятиями в соцсетях. Они заявили, что пора бомбить Раду, Банковую, а также лично Зеленского.