На одном из опубликованных российскими СМИ видео россиянка успокаивает людей и говорит, что взрывов не было. Женщина не хочет слышать ни о каких атаках и просит не доставать ее.

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Россияне верят в лживые заявления

МЧС России заверило женщину, что в доме "взорвался духовой шкаф", а никакой атаки беспилотников на Москву не было. Она охотно поверила и принялась убеждать всех вокруг, что "все хорошо". Звук "хлопка" для россиянки оказался просто треснувшим стеклом.

Она отказалась давать больше комментариев и заявила, что "не надо пугать своих родственников".

Россияне не могут поверить в "хлопок": смотрите видео

Взрывы в Москве 1 августа: что известно