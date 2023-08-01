На одному з опублікованих російськими ЗМІ відео росіянка заспокоює людей та каже, що ніяких вибухів не було. Жінка не хоче чути про жодні атаки та просить не діставати її.

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Росіяни вірять в брехливі заяви

МЧС Росії запевнило жінку, що в будинку "вибухнула духова шафа", а ніякої атаки безпілотників на Москву не було. Вона охоче повірила та почала переконувати всіх навколо, що "все добре". Звук "бавовни" для росіянки виявився просто тріснутим склом.

Вона відмовилася надавати більше коментарів та заявила, що "не треба лякати своїх родичів".

Росіяни не можуть повірити в "бавовну": дивіться відео

Вибухи у Москві 1 серпня: що відомо