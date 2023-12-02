После Нового года россиянам в Авдеевке станет еще грустнее

Российские оккупационные войска сохраняют достаточно высокую интенсивность штурмовых действий в нескольких направлениях, применяя преимущественно пехотную составляющую. Заметных успехов в продвижении у них нет, а в районе Степного они вынуждены были оставить ряд позиций.

Какая ситуация в Авдеевке для врага

По высотам в оккупантов тем более нет успеха в занятия новых точек. Большинство господствующих высот вокруг Авдеевки находятся под контролем сил обороны Украины.

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Это все указывает на то, что окружить Авдеевку силами, которые сейчас привлечены, россиянам не удастся ни к общению главы Кремля Владимира Путина со СМИ и народом-массой, ни под Новый год, ни под обращение к потребителям информационного фаст-фуда.

Поэтому для ускорения процесса в районе Авдеевки в ближайшее время будут привлечены новые вражеские ресурсы. Речь идет о:

подразделения 18 мотострелковой дивизии 11 армейского комплекса;

74 отдельной мотострелковой бригады 41 общевойсковой армии.

Причем подразделения последней будут действовать, скорее всего, с юга через Водяное, где уже оперирует 55-я отдельная мотострелковая бригада этой же 41-й армии. В свою очередь, подразделения 18 МСД могут быть сконцентрированы на севере.

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Кроме этих двух жирных "туш", будут применены и другие, более мелкие "тушки", батальонного/полкового уровней.

В этом контексте возникает вопрос: а если до Нового года им не удастся оккупировать Авдеевку, а я все же чувствую уверенность, что не удастся, откуда и какой ресурс они будут использовать после Нового года, чтобы хотя бы до выборов, но закрыть это болезненный для Путина вопрос?

Ведь то, что казалось "наступлением на 24 часа, ну максимум 48 часов", уже вылилось в двухмесячную бойню.