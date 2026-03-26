Укр Рус
24 Канал Новости Украины Оккупанты нелегально продают оружие на Запорожье
26 марта, 00:15
3

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • По данным "Атеш", российские военные на Запорожском направлении организовали нелегальную схему продажи оружия и боеприпасов.
  • Командиры рот и начальники складов выводят оружие с учета, оформляя его как утраченное, и передают на черный рынок.

На Запорожском направлении функционирует устойчивая схема нелегальной продажи оружия и боеприпасов, предназначенных для российских военнослужащих, с военных складов.

Такую информацию сообщили агенты "Атеш" из состава 127-й мотострелковой дивизии.

Смотрите также Оккупанты всадили по дому в Запорожье: погиб человек, количество пострадавших возросло

Какими нелегальными схемами занимаются оккупанты?

По данным движения, к подобной схеме прежде всего причастны командиры рот и начальники складов, которые выводят часть оружия с учета, оформляя его как утраченное в бою или поврежденное, после чего передают посредникам.

Таким образом современные автоматы АК-12 и АК-102 идут на черный рынок – в криминальную среду или нелегальными каналами через Токмак и Мелитополь. На передовой при этом выдают устаревшие АК-74 и и другие модели.

В публикации отмечают, что более ранние модели часто дает осечки или заклинивает во время боя. Подобные ситуации негативно влияют на боеспособность подразделений и влечет дополнительные потери среди личного состава.

Сами военнослужащие прекрасно понимают то, что происходит: пока командиры зарабатывают на продаже современного оружия, их отправляют в бой с тем, что может подвести в любой момент, 
– резюмировали в "Атеш".

Какая сейчас ситуация на Запорожье?

  • Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко рассказывал 24 Каналу, что сейчас на Запорожском направлении российские военные пытаются преодолеть Степногорск, который для них крайне необходим.

  • На прошлой неделе ISW сообщало, что ВСУ недавно имели успех на Гуляйпольском направлении. Кадры за 18 марта показывают, что Силы обороны недавно продвинулись в северо-западной части города.

  • В общем российские войска пытаются прорвать оборону украинских сил, концентрируя силы в районе Гуляйполя и Орехова. Но ВСУ эффективно удерживают ключевые позиции, нанося врагу существенные потери.