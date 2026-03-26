Оккупанты нелегально продают оружие на Запорожье

На Запорожском направлении функционирует устойчивая схема нелегальной продажи оружия и боеприпасов, предназначенных для российских военнослужащих, с военных складов.

Такую информацию сообщили агенты "Атеш" из состава 127-й мотострелковой дивизии.

Какими нелегальными схемами занимаются оккупанты?

По данным движения, к подобной схеме прежде всего причастны командиры рот и начальники складов, которые выводят часть оружия с учета, оформляя его как утраченное в бою или поврежденное, после чего передают посредникам.

Таким образом современные автоматы АК-12 и АК-102 идут на черный рынок – в криминальную среду или нелегальными каналами через Токмак и Мелитополь. На передовой при этом выдают устаревшие АК-74 и и другие модели.

В публикации отмечают, что более ранние модели часто дает осечки или заклинивает во время боя. Подобные ситуации негативно влияют на боеспособность подразделений и влечет дополнительные потери среди личного состава.

Сами военнослужащие прекрасно понимают то, что происходит: пока командиры зарабатывают на продаже современного оружия, их отправляют в бой с тем, что может подвести в любой момент,

– резюмировали в "Атеш".

