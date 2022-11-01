Россияне несколько дней кричат о штурме в сторону Угледара: что об этом думают в ISW

Оккупанты пытаются наступать на Донецком направлении. Более того, пропагандисты уже заявили о якобы штурме в сторону Угледара.

Ситуацию на поле боя проанализировали в Институте по изучению войны. Что думают аналитики о "наступлении" захватчиков, рассказывает 24 канал .

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Очередные выдумки российских пропагандистов

Накануне во вражеском минобороны заявили, что оккупанты вроде бы достигли Павловки. Это примерно в 50 километрах юго-западнее Донецка.

Российские военные коры утверждают, что захватчики уже якобы провели так называемую зачистку в Павловке. Кроме того, заявили, что оккупанты уже вроде бы закрепились и продолжают наступление на Угледар.

Впрочем, в ISW не заметили независимого подтверждения этих российских заявлений . Это очередные лживые выдумки пропагандистов.

Также российские источники отметили, что по состоянию на 31 октября оккупанты не отвергли украинские войска через реку Кашлагач возле Угледара.

Интересно, что командир одного из батальонов так называемой "ДНР" Александр Ходаковский отметил, что наступление захватчиков на этом направлении преждевременно . Более того, участок Павловка-Угледар будет трудно удержать.

Аналитики предположили, что, вероятно, российские военные начали это контрнаступление, пытаясь оцепить украинские силы вблизи линии фронта 2014 года в районе Угледара.

Эта наступательная попытка вряд ли поможет российским войскам занять значительные территории за пределами, которые существовали за последние восемь лет,

– подытожили в ISW.

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Оккупанты пытаются удержать захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании украинских защитников.

Российские захватчики пытаются наступать на Авдеевском и Бахмутском направлениях .

31 октября оккупанты нанесли 60 ракетных и 15 авиационных ударов, а также совершили более 45 обстрелов из реактивной системы залпового огня. Захватчики обстреляли более 50 населенных пунктов, в том числе и Угледар.

Тем временем наша авиация 14 раз ударила по противнику. Кроме того, украинские защитники поразили 2 пункта управления врага, 3 района сосредоточения живой силы и другие важные военные объекты оккупантов.

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