Ситуацію на полі бою проаналізували в американському Інституті з вивчення війни. Що думають аналітики про "наступ" загарбників, розповідає 24 канал.

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Чергові вигадки російських пропагандистів

Напередодні у ворожому міноборони заявили, що окупанти начебто досягли Павлівки. Це приблизно за 50 кілометрів на південний захід від Донецька.

Російські військкори стверджують, що загарбники вже нібито провели так звану зачистку у Павлівці. Окрім того, заявили, що окупанти вже начебто закріпилися та продовжують наступ на Вугледар.

Втім, в ISW не помітили незалежного підтвердження цих російських заяв. Тож це чергові брехливі вигадки пропагандистів.

Також російські джерела зазначили, що станом на 31 жовтня окупанти не відкинули українські війська через річку Кашлагач біля Вугледара.

Цікаво, що командир одного з батальйонів так званої "ДНР" Олександр Ходаковський зазначив, що наступ загарбників на цьому напрямку є передчасним. Ба більше, ділянку Павлівка-Вугледар буде важко утримати.

Аналітики припустили, що, ймовірно, російські військові розпочали цей контрнаступ, намагаючись оточити українські сили поблизу лінії фронту 2014 року в районі Вугледара.

Ця наступальна спроба навряд чи допоможе російським військам зайняти значні території за межами, які існували протягом останніх восьми років,

– підсумували в ISW.

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Де розташований Вугледар: дивіться карту

Коротко, що відбувається на фронті: дані станом на ранок 1 листопада

Окупанти намагаються утримати захоплені території та зосереджують зусилля на стримуванні українських захисників.

Російські загарбники намагаються наступати на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

31 жовтня окупанти завдали 60 ракетних та 15 авіаційних ударів, а також здійснили понад 45 обстрілів з реактивної системи залпового вогню. Загарбники обстріляли понад 50 населених пунктів, зокрема і Вугледар.

Тим часом наша авіація 14 раз вдарила по противнику. Окрім того, українські захисники уразили 2 пункти управління ворога, 3 райони зосередження живої сили та інші важливі військові об'єкти окупантів.

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