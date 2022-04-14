Россияне несколько суток ищут более 100 дезертиров, разбежавшихся по городам Херсонщины

Пока российские спецслужбы и полицейские пытаются установить тотальный контроль в Херсоне и в других временно оккупированных городах, часть личного состава армии захватчиков окончательно теряет боевой дух. Касается это даже тех подразделений, которые, как считается, остаются под полным контролем российских генералов.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские военные, участвующие в боях в Херсонской области, все чаще паникуют и не хотят воевать. Это, к сожалению, не влияет на боеспособность оккупационных объединений на южном направлении, но с каждым днем ​​командирам приходится прилагать все больше усилий по удержанию личного состава в боевых порядках.

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Наиболее деморализованы представители рядового состава, а также офицеры нижнего звена. Захватчики не понимают, зачем им приказали удерживать плацдарм любой ценой.

Переодеваются в гражданское и прячутся в городах

Подразделения армии России, находящиеся на линии фронта на правом берегу Днепра, несут значительные потери и понимают, что в случае стремительной контратаки ВСУ они окажутся прижатыми к реке в почти полном окружении.

В рассказе высшего командования о борьбе с нацизмом особо уже никто не верит, поскольку даже отбитые россияне понимают, что ведут боевые действия на чужой территории. Не помогает поддерживать боевой дух россиянам даже ненависть к украинцам, внушаемая десятилетиями.

При этом точные удары украинской артиллерии, работа беспилотников Bayraktar и удачные действия пехотных подразделений ВСУ и ТРО сильно отбивают у россиян желание находиться в окопах.

Некоторые захватчики находятся в состоянии постоянного боя почти 50 суток. Они жалуются на отсутствие сил и плохое психологическое состояние.

Кроме того, российские оккупанты понимают, что удержание Херсона и сухопутного коридора из Крыма в Донбасс является для Кремля крайне важной задачей, поэтому жизнями военнослужащих будут жертвовать без каких-либо упреков совести.

Из-за тяжелого психологического состояния более 100 захватчиков решили сбежать с позиций. 11 апреля оккупанты бросили оружие, нашли гражданскую одежду и растворились в поселке городского типа Белозерка. На поиски дезертиров офицеры путинской армии направили отряды ФСБшников и мотивированных подразделений Росгвардии. Чем закончилась история дезертиров, пока неизвестно. По всей вероятности, сбежавшие россияне искали выходы для сдачи в плен, лишь бы остаться живыми.

В Херсоне свирепствуют боевики из ОРДЛО

По данным украинских спецслужб, в Херсоне россияне пытаются усилить оккупационный режим и подавить сопротивление украинцев. Для показательных расправ над активистами в город отвезли идейных боевиков из Донбасса и Луганщины. Они обустроили пыточные для активистов, ветеранов АТО и чиновников, которые не согласны с оккупацией Херсона.

Командование оккупационных войск недовольно тем, что за полтора месяца с момента захвата областного центра город остается до сих пор враждебным по отношению к россиянам. Чуть ли не каждый день тысячи людей выходят на улицы с митингами, прохожие посылают солдат ВС РФ по месту прописки русского корабля, а представители властей отказываются от сотрудничества.

Именно героизм чиновников и жителей Херсона создал для оккупантов множество осложнений на пути к полному контролю над единственным захваченным городом.