Пик наступления РФ прошел: военный обозреватель сказал, когда и где может найти ресурсы для нового давления

Россияне несут огромные потери на фронте и очень скоро их ресурсы в живой силе могут иссякнуть. Однако внутри России обстоятельства складываются так, что враг сможет пополнить свое войско.

На фронте сейчас враг нет серьезных продвижений и это обусловлено несколькими факторами. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, предположив, могут ли россияне возобновить активные наступательные действия.

К теме Россияне продолжают наступать, но не имеют успеха: обзор фронта от ISW

Имеют ли россияне возможности активно наступать?

Попович объяснил, что пик наступления противника, который начался весной 2025 года и продолжается до сих пор, прошел. Хотя это не означает, его прекращения вообще.

Перед россиянами, по его мнению, стоят задачи, которые никто не отменял, относительно Купянска и Купянска-Узлового, Покровска и Мирнограда, Лимана и дальнейших наступательных действий на Славянско-Краматорскую агломерацию, Юга – в частности Запорожской области, создание буферных зон на границе.

Сейчас это наступление находится в стагнации из-за сопротивления Сил обороны Украины, обескровленность российских наступательных группировок и погодных условий,

– подчеркнул военный обозреватель.

По его мнению, у врага потенциальные возможности еще не исчерпаны. Вполне возможно, что его наступление возобновится, когда погода станет более благоприятной.

К слову. Экс-заместитель помощника генерального секретаря НАТО по новым вызовам и безопасности Джейми Ши отметил, что Россия из-за огромных потерь ищет пополнение своего войска. Для этого она вербует даже бойцов из Африки, Сирии, которые оказавшись на фронте, попадают в плен ВСУ или погибают на поле боя. Россия в отчаянии, по его словам, вынуждена набирать "непрофессиональных солдат со всего мира", чтобы пополнять свою армию.

В то же время восстановить свои потери россияне могут, как заметил военный обозреватель, в частности, объявив мобилизацию. Хотя до сих пор они избегали такого шага с исключением ситуации сентября 2022 года.

Они имеют возможность пополнить войско благодаря россиянам, которые были уволены с предприятий в результате экономического кризиса. Люди будут искать работу и, не найдя ее, они вспомнят о российской армии. Потому что подписать контракт с ней – единственный путь для того, чтобы зарабатывать деньги и кормить свои семьи,

– объяснил Денис Попович.

Поэтому, по его мнению, нельзя исключать того, что ближе к весне россияне осуществят еще попытки давить на фронте.

Какие потери понесут россияне?