Пик наступления РФ прошел: военный обозреватель сказал, когда и где может найти ресурсы для нового давления
- Военный обозреватель Денис Попович отметил, что пик наступления российских сил, длившийся с весны 2025 года, прошел.
- Россия несет большие потери на фронте, однако, он предположил, или она имеет ресурс их пополнить.
Россияне несут огромные потери на фронте и очень скоро их ресурсы в живой силе могут иссякнуть. Однако внутри России обстоятельства складываются так, что враг сможет пополнить свое войско.
На фронте сейчас враг нет серьезных продвижений и это обусловлено несколькими факторами. Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, предположив, могут ли россияне возобновить активные наступательные действия.
Имеют ли россияне возможности активно наступать?
Попович объяснил, что пик наступления противника, который начался весной 2025 года и продолжается до сих пор, прошел. Хотя это не означает, его прекращения вообще.
Перед россиянами, по его мнению, стоят задачи, которые никто не отменял, относительно Купянска и Купянска-Узлового, Покровска и Мирнограда, Лимана и дальнейших наступательных действий на Славянско-Краматорскую агломерацию, Юга – в частности Запорожской области, создание буферных зон на границе.
Сейчас это наступление находится в стагнации из-за сопротивления Сил обороны Украины, обескровленность российских наступательных группировок и погодных условий,
– подчеркнул военный обозреватель.
По его мнению, у врага потенциальные возможности еще не исчерпаны. Вполне возможно, что его наступление возобновится, когда погода станет более благоприятной.
К слову. Экс-заместитель помощника генерального секретаря НАТО по новым вызовам и безопасности Джейми Ши отметил, что Россия из-за огромных потерь ищет пополнение своего войска. Для этого она вербует даже бойцов из Африки, Сирии, которые оказавшись на фронте, попадают в плен ВСУ или погибают на поле боя. Россия в отчаянии, по его словам, вынуждена набирать "непрофессиональных солдат со всего мира", чтобы пополнять свою армию.
В то же время восстановить свои потери россияне могут, как заметил военный обозреватель, в частности, объявив мобилизацию. Хотя до сих пор они избегали такого шага с исключением ситуации сентября 2022 года.
Они имеют возможность пополнить войско благодаря россиянам, которые были уволены с предприятий в результате экономического кризиса. Люди будут искать работу и, не найдя ее, они вспомнят о российской армии. Потому что подписать контракт с ней – единственный путь для того, чтобы зарабатывать деньги и кормить свои семьи,
– объяснил Денис Попович.
Поэтому, по его мнению, нельзя исключать того, что ближе к весне россияне осуществят еще попытки давить на фронте.
Какие потери понесут россияне?
По данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла на фронте 1 239 590 оккупантов. В то же время за последние сутки по состоянию на 31 января было ликвидировано 880 единиц личного состава противника.
Также Владимир Зеленский заявил, что в декабре 2025 года Россия потеряла 35 тысяч военных. Для сравнения, в этот же период в 2024-м было ликвидировано на войне около 14 тысяч оккупантов.
В Bloomberg отмечают, что увеличение потерь России происходит в результате более эффективных операций украинских дронов. В российской армии численность ежемесячных потерь достигла уровня набора в армию. Чтобы решить эту проблему, Кремль должен проводить мобилизацию, но вряд ли там пойдут на это.