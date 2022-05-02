Россияне неудачно пытались провести демонстрации ко Дню труда в Мелитополе и Бердянске

В Мелитополе российские оккупанты 1 мая пытались провести демонстрацию по случаю Дня труда. Туда пришли около 40 человек.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

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Похожая была ситуация и в Бердянске. Таким образом, оккупанты пытались создать картинку того, что в городе якобы охотно празднуют День труда под красными флагами.

Немногочисленным посетителям мероприятия оккупанты раздавали запрещенные в Украине георгиевские ленты,

– сообщили в Запорожской ОВА.

Напомним, что на оккупированных территориях юга россияне готовят очередную фейковую картинку для пропагандистских СМИ. Они агитируют ветеранов и детей войны присоединиться к празднованию 9 мая.

Какая ситуация в Мелитополе и Бердянске

Ситуация в Мелитополе на Запорожье остается сложной. Передвигаться по городу стало опасно, поскольку россияне стали чаще похищать людей.

В конце апреля появилась информация, что россияне добрались до скифского золота в Мелитополе. Однако в Запорожской областной военной администрации опровергли информацию о похищении коллекции.

В Бердянске оккупанты назначили "нового" руководителя отдела культуры. Им стал коллаборант Анатолий Зимин.

По данным Запорожской ОВА, в Бердянске оккупанты останавливают пешеходов. У них проверяют документы, переписывают паспортные данные и осматривают вещи. Россияне тоже смотрят на их тела и ищут татуировки.

Оккупанты в Бердянске захватили 2 медицинских учреждения. Главой городского департамента здравоохранения назначили предателя украинского народа – Николая Мирошниченко.

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